Около 300 туристов застряли на канатной дороге в Индии

В ожидании помощи люди провели на высоте в несколько десятков метров более четырех часов. Столько времени понадобилось спасателям, чтобы добраться до труднодоступного места аварии. Для организации эвакуации застрявших пассажиров были привлечены подразделения армейского спецназа. Спустя некоторое время всех благополучно спустили на землю. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют точные причины поломки.