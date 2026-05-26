Около 300 туристов застряли на канатной дороге в Индии

Около 300 туристов застряли в кабинках высокогорной канатной дороги на севере Индии. Причиной инцидента послужил масштабный технический сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 300 туристов застряли в кабинках высокогорной канатной дороги на севере Индии. Причиной инцидента послужил масштабный технический сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ожидании помощи люди провели на высоте в несколько десятков метров более четырех часов. Столько времени понадобилось спасателям, чтобы добраться до труднодоступного места аварии. Для организации эвакуации застрявших пассажиров были привлечены подразделения армейского спецназа. Спустя некоторое время всех благополучно спустили на землю. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют точные причины поломки.