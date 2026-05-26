На Западную Европу надвигается аномальная жара

Западная Европа столкнулась с еще одной проблемой, которую также не может решить. На этот раз она связана с изменением климата. Синоптики предупреждают о необходимости быть готовыми к экстремальной жаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании и Португалии воздух может прогреться до 40 градусов. Во Франции национальное метеорологическое агентство объявило о ранней, необычайно сильной и продолжительной волне жары, когда температура превысит сезонный максимум на 12 градусов и более. В нескольких городах ожидаются новые температурные рекорды. Даже в Великобритании объявлено о повышенном уровне опасности из-за жары. Температура воздуха в ближайшие дни намного превысит отметку в 30 градусов. По сообщению синоптиков, из-за изменения климата такие волны жары будут наблюдаться все чаще.