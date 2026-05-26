В Болгарии стартовали учения НАТО «Ответный удар-2026»

Если в Беларуси отрабатывают внутренние задачи снабжения, то в других частях Европы фокус смещен на международное взаимодействие. НАТО продолжает наращивать военную активность на восточных рубежах Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Швецией и странами Балтии масштабные учения начались в Болгарии. В маневрах с говорящим названием «Ответный удар» принимают участие несколько тысяч военнослужащих болгарской армии, а также Вооруженных сил Румынии, США, Турции и многонациональной боевой группы НАТО.

В тренировках задействованы сотни единиц бронетехники. Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, тактические учения с боевой стрельбой будут проходить на юге страны. В их ходе военные отработают переброску крупного контингента войск и техники, а также организацию совместного оперативного командования. По сценарию маневров, силы Альянса будут вести боевые действия против агрессора, напавшего на одно из государств-участников оборонного союза. Учения продлятся по 13 июня. С начала мая блок НАТО уже провел более 10 многонациональных маневров, которые проходили в Швеции, Финляндии, странах Балтии и Польше.