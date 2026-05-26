«Произошла творческая синергия». Певица Анна Трубецкая исполнила новую песню «Любовь моя»

Анна Трубецкая, певица:

Эта песня случилась творческим, интересным дуэтом в сотрудничестве с талантливым автором. Это, кстати, автор, который написал песню для группы «Непара». Может быть, вы слышали, эта песня мой незакрытый гештальт. Потому что на проекте «Голос» в России я не спела эту песню, хотя должна была ее петь. В последний момент мне заменили песню, и я так и не спела эту песню. И автором этой песни является Ренат, с которым мы, собственно, посотрудничали, я подумала так: если я не спела эту песню на «Голосе», но у этой же песни есть автор. Я нашла этого автора, мы с ним списались, созвонились, поболтали. Такая произошла творческая синергия. Мы почувствовали друг друга, как музыкант музыканта. Я говорю, давай напишем песню про любовь. Я ему рассказала такой небольшой сюжет, который, мне кажется, что есть в жизни каждой женщины. Поэтому я решила написать такую песню в команде с прекрасным автором. И вот сегодня она уже на всех площадках.

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