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«Произошла творческая синергия». Певица Анна Трубецкая исполнила новую песню «Любовь моя»

26 мая 2026 10:12
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Анна Трубецкая.

«Произошла творческая синергия». Певица Анна Трубецкая исполнила новую песню «Любовь моя»-2

Анна Трубецкая, певица:
Эта песня случилась творческим, интересным дуэтом в сотрудничестве с талантливым автором. Это, кстати, автор, который написал песню для группы «Непара». Может быть, вы слышали, эта песня мой незакрытый гештальт. Потому что на проекте «Голос» в России я не спела эту песню, хотя должна была ее петь. В последний момент мне заменили песню, и я так и не спела эту песню. И автором этой песни является Ренат, с которым мы, собственно, посотрудничали, я подумала так: если я не спела эту песню на «Голосе», но у этой же песни есть автор. Я нашла этого автора, мы с ним списались, созвонились, поболтали. Такая произошла творческая синергия. Мы почувствовали друг друга, как музыкант музыканта. Я говорю, давай напишем песню про любовь. Я ему рассказала такой небольшой сюжет, который, мне кажется, что есть в жизни каждой женщины. Поэтому я решила написать такую песню в команде с прекрасным автором. И вот сегодня она уже на всех площадках.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Анна Трубецкая

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