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Крупный пожар произошел на складе в бельгийском городе Тюбиз

26 мая 2026 08:53
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Сильный пожар на промышленном предприятии нарушил жизнь бельгийского города Тюбиз. Огонь перекинулся на склад завода, в котором хранятся ядовитые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар произошел на складе в бельгийском городе Тюбиз-2

Из-за токсичного дыма власти призвали жителей покинуть дома и на время переехать в безопасное место. Всем, кто не может этого сделать, рекомендовано не выходить на улицу и не открывать окна. Сегодня отменены занятия в школах и закрыты детские сады. Из-за пожара был прерван крупный национальный фестиваль искусств. Для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб перекрыты улицы в центре города. Специалисты ведут постоянный мониторинг качества воздуха. 

# Новости Бельгии

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