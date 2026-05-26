Лукашенко: Беларусь хотела бы иметь с Алжиром продвинутые, самые серьезные отношения

Официальный Минск нацелен на стратегическое партнерство с Алжиром в масштабах всего Африканского континента. О готовности Беларуси стать ключевым союзником для этой страны заявил Александр Лукашенко. Президент провел переговоры с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными тезисами повестки встречи стали поступательное развитие двусторонних отношений, укрепление межпарламентских контактов, а также поиск новых направлений взаимовыгодного сотрудничества. Белорусский лидер особо подчеркнул: Минск и Алжир обладают уникальными компетенциями, способными дополнить экономики обеих стран. В основе сотрудничества должны лежать якорные проекты и промышленная кооперация. Практическое руководство к действию уже сформировано – подготовлена дорожная карта с конкретными направлениями работы. Для ее эффективной реализации Беларусь рассчитывает на максимально активное подключение алжирских парламентариев. Их задача – обеспечить законодательную поддержку новым экономическим инициативам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Как влиятельного человека в Алжире я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий.

Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим Президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему Президенту.