На возраст не смотрят – обворовали даже 104-летнюю бабушку. Как телефонные мошенники отбирают у стариков последние сбережения?

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.





Сергей Шуманский, ведущий:

Такая схема не новая, но попавшихся на обман пенсионеров уже сотни по всей стране, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Как защитить своих пожилых родственников и самим не стать жертвой циничного «развода»? Состояние стресса и полная потеря бдительности. Истории всех обманутых пенсионеров, словно под копирку – неожиданный звонок на домашний телефон, плачущий голос якобы родственника, попавшего в беду, и просьба срочно помочь деньгами.



Пока потерпевшие шокированы такой новостью, преступники продолжают давить и запугивать. Нередко для подтверждения слов лжеродственника на связь выходит и лжеследователь, который говорит об уголовной ответственности, если срочно не решить вопрос финансово. С конца марта подобные мошенничества буквально захлестнули страну. В общей сложности злоумышленникам уже удалось выманить свыше 3 миллионов рублей. И во всех случаях потерпевшими оказывались пенсионеры.

В Беларуси набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники начали притворяться родственниками своих собеседников. В целом схема понятна: преступники звонят на городской телефон и представляются сыном, внуком, дочкой или мужем. Незнакомый голос объясняют плохой связью либо сразу передают телефонную трубку лжесотрудникам правоохранительных органов. А те заявляют, что ваш близкий стал виновником ДТП. Пока человек испытывает первичный шок, злоумышленники убеждают потерпевших ради спасения их близких отдать всю наличность, что есть в доме.



Пенсионерка из Минска таким образом лишилась всех своих сбережений. Она поверила звонившему, который сказал: чтобы уберечь внучку от тюрьмы, нужно срочно передать курьеру кругленькую сумму. Женщину не насторожило и то, что якобы внучка звонила с неизвестного иностранного номера.

Пострадавшая:

Женщина сказала, что надо 60 тысяч рублей. Я говорю: у меня таких денег нет. – А сколько у вас есть? – Ну, надо посмотреть. Потом она звонит, и я говорю: где-то около 5 тысяч долларов и 600 рублей – больше у меня нет. На подобные уловки пожилые люди попадаются регулярно. И если раньше дистанционные воры не гнушались мелкой добычей, то сегодня спасение близких обходится пострадавшим в конкретную сумму – 50 тысяч белорусских рублей. Впрочем, главное для мошенников – выудить из жертв хоть какие-то деньги. Пострадавшая:

Она сказала, что сейчас к вам приедут, вы отдадите сумку, пакет, откройте дверь и ни о чем не спрашивайте. Как пошагово действуют телефонные мошенники и почему потерпевшие пенсионеры испытывают чувство стыда? Подробности далее.

Еще один случай. Накануне пенсионер из Московского района передал злоумышленнику 10 тысяч долларов, а 104-летняя женщина из Октябрьского района отдала аферистам 9,5 тысячи долларов и 6,5 тысячи рублей. В последнем случае в роли курьера оказалась 42-летняя минчанка.

У курьеров телефонных мошенников дорога одна – за решетку. Впрочем, организаторам преступной цепочки, находящимся далеко за пределами Беларуси, от этого ни горячо, ни холодно. Они используют этих людей как расходный материал. Пенсионеры сами зачастую помогают злоумышленникам нажиться на собственной доброте и доверчивости. И пока мошенники рассчитывают на человеческую беспечность, а правоохранители на бдительность, самим белорусам, конечно же, нужно хранить тепло в своих сердцах, а вот рассудок лучше оставлять холодным.