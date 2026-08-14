«Время отходить от «хотелок», нужен результат!» Лукашенко в хозяйстве Шруба – главные тезисы

Сельское хозяйство как высокодоходный, эффективный бизнес и прагматизм вместо пустых ожиданий. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Разговор на полесских землях получился принципиальным и вышел далеко за рамки уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства детально изучил опыт работы одного из самых успешных частных предприятий – крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Здесь на практике доказали: строгое соблюдение технологий и дисциплина позволяют иметь высокую рентабельность. Но проблемы все же есть. Озвучил их хозяин. Связаны они с выполнением уже задокументированных решений главы государства. Набившее оскомину – возможность строить самостоятельно, хозспособом. И кое-что еще, кажущееся нерешаемым – до визита Президента.

– Кстати, еще один вопрос я прошу решить. Это не ваш уровень, но тем не менее вы спросили. Запрашивают каждый год: дайте лес для выделения. Я говорю: мне надо строить комплекс, дайте лес. Он говорит: дай проект. Пока я нарисую, в следующем году приеду, год уйдет. А тут надо работать. Если хотя бы включена эта ферма, то уже под это надо давать лес. Мы за год его подготовим, обработаем.

– Почему требуют проект? Не понятно, если вы делаете из дерева, другой расход. Хотя бы данные проектные, сколько потребление.

– Лучше пусть в лесу сгниет, чем тебе отдаст. Сколько тебе надо леса?

– Где-то тысячи две кубов. Будет зависеть от того формата, который мы примем. Там же есть. С другой стороны, меня семь раз проверяли, щитили каждую доску.

– Надо 2000 кубометров леса.

– Никаких проблем.

– Мы это решим через сутки.

– Да, ну так надо было решить. Через сутки будет решение. Помощник проконтролирует.

– Хорошо, спасибо. И все же на один вопрос сегодня ответ так и не нашли. Вопрос территориальный. Хозяйство Шруба полтора года назад взяло под управление менее успешное, но более датированное и удаленное. Со всеми долгами и проблемами.

– Поголовье у нас очень высокое скота, 191 голова. Это мы даем в сравнении с тем хозяйством, которое в управлении. Смотрите, насколько разница в эффективности использования земли, фактически той же самой. Продажа молока. Наше хозяйство продает на каждый гектар земли, которая находится в пользовании для производства молока, 7 тонн молока на каждый гектар. 270 литров. И поэтому как же им жить, как им работать, как им концы с концами сводить. Поэтому, естественно, опять же, выгода для государства. 3,7 тысячи рублей на гектар налогов мы платили.

– У тебя практически два направления. Твое это хозяйство и «Люденевичи».

– Да.

– Мы решением исполкома отдали в управление. Читайте также: Лукашенко: для будущего развития страны мне нужна истина Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек «Главное – это результат». Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки Хозяйство Шруба хотело бы еще прирастать землями для своего развития, тем более когда они некачественно обработаны фрагментами нынешними владельцами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я летел здесь, возле речки, даже дальше, плохо обработанные земли. Ну почему клочки эти не отдать эффективному хозяину? Вопросу уделили полчаса дискуссии, к консенсусу пока не пришли. Но должны к ноябрю. Александр Лукашенко:

Мы должны принимать решение. Тем более есть человек, который говорит: я возьму и сделаю вот так, а не ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение, поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь, передай в управление, в Администрацию Президента, вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю? Но в конце октября, в ноябре вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Пришло время отходить от «хотелок»: это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все. Еще один земельный вопрос, специфический для Полесья, задал сам Президент. Что делать с Припятью и ее поймой?

– Что делать?

– Ее надо косить и использовать на корм. Потому что это фактически не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но тем не менее мы косим, привозим сюда и используем. Добавляем, измельчаем.

– Нам надо подумать о технике для кошения пойм. От поднятых вопросов не все остались в восторге, но визит Президента – это не отчетная конференция. Для Александра Лукашенко как для человека, думающего о будущем, нет мелких вопросов, особенно когда эти вопросы озвучивают те, кто не станет беспочвенно жаловаться и думать только о своем кармане. Как бы пафосно это ни звучало. Александр Лукашенко:

Все вопросы – не надо ни на кого ориентироваться, не надо никого бояться. У тебя же Президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Подробности. Вот этот молодняк – хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем. Если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело. Передать власть – это надо все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски, не так, как мы: страну развалили, все уничтожили, сегодня результат имеем такой.

Это крестьянское (фермерское) хозяйство занимается не только животноводством, но и плодово-овощной продукцией. Выращивают, перерабатывают и продают. В стабфонд закладывают тоже. Так что овощехранилище не посетить сегодня не могли. В процессе обсудили, что такие простые с точки зрения строительства объекты нужно возводить. И, похоже, наметили еще одну площадку для приложения усилий – за 300 километров отсюда.

– Я хочу Минск окружить садами. Два поля по 30-40 га под Минском, возле кольцевой дороги.

– Я в Минск вожу.

– Так там на месте. Вырастил, и сразу на прилавок.

– Вы меня соблазняете, чтобы я в Минск переехал?

– Нет, наоборот. Я соблазняю, что я буду помогать там.

– Хорошо.

– Ты подумай. Всю продукцию хозяйства Шруба можно увидеть в торговых сетях, правда, под разными торговыми марками. И в фирменных магазинах. Их пока 6. Скоро откроют еще 2.

Но в такой концентрации едва ли еще где-то можно увидеть. Самая вкусная часть мероприятия. Почувствуйте через экран.