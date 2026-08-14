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В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий

14 августа 2026 17:03
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Уверенное возрождение пострадавших регионов и возвращение земель к полноценной и безопасной жизни. В Беларуси обновлен перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. 

Этому предшествовал масштабный пятилетний анализ. Минприроды и Минздрав вел комплексное обследование территорий, отбор проб почвы для оценки экологической обстановки. Статус загрязненных территорий полностью снят с таких крупных городов, как Гомель, Лунинец, Ивье, а также с городского поселка Лельчицы. 

Какие государственные программы и защитные технологии помогли белорусской земле избавиться от радионуклидов и как регионы продолжат свое социально-экономическое развитие – подробности в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-2

После аварии на Чернобыльской АЭС в список пострадавших попали более 3,5 тысячи белорусских городов и деревень. Но их перечень постепенно сокращается. Чтобы вернуть регионы к жизни, государство полностью перестроило их инфраструктуру и экономику. 

Свою роль сыграла и физика: за 40 лет прошел период полураспада цезия и стронция, и уровень радионуклидов упал более чем вдвое. Со следующего года из списка загрязненных исключают сразу 177 населенных пунктов. Но чтобы подтвердить их новый статус, ученые проводят масштабные исследования.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-4

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:
Пробы почвы отбираются равномерно по всей территории населенного пункта – это школы, садики, банки, почта и из мест, где люди проживают. Почва отбирается на глубине 20 сантиметров. Дальше проба уже попадает в лабораторию, и проводятся измерения количества радионуклидов.

Из отдельных проб, как из мозаики, постепенно складывается общая картина. Такой «экологический аудит» ученые проводят регулярно раз в пять лет.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-6

Галина Седукова, заведующая лабораторией агроэкологии и массовых анализов Института радиобиологии НАН Беларуси:
В Гомеле было отобрано более 500 проб для установления актуальных данных по плотности загрязнения цезием, стронцием и плутонием. Результаты анализов показали, что плотность загрязнения цезием составляет менее 0,5 кюри на километр квадратный. Что позволяет сделать вывод, что территория очистилась.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-8

В итоге областной центр, а с ним Лунинец, Ивье, Лельчицы и десятки других населенных пунктов окончательно покидают так называемый чернобыльский перечень. В результате число жителей территорий с особым статусом теперь сократится почти на 600 тысяч человек. 

На привычный уклад жизни это решение не повлияет, скорректируют лишь отдельные меры социальной поддержки. Фактически эти населенные пункты возвращаются к общереспубликанским стандартам. 

При этом ключевые программы государство сохраняет – там, где риски действительно существуют.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-10

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:
У нас есть отдельный блок в чернобыльской программе, где выделяются финансовые ресурсы для реконструкции и строительства объектов в наших шести ДРОЦах, которые находятся в Гомельской области. Те дети, которые имеют показания медицинские, будут получать бесплатное оздоровление.

Лукашенко рассказал о возвращении в оборот пострадавших земель Полесья.

В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий-12

В полном объеме сохраняются и все защитные меры в агропромышленном комплексе, что гарантирует безопасность продукции. Впрочем, санитарно-эпидемиологическая служба уже давно перешла от тотального радиоэкологического контроля к точечному мониторингу, что стало возможным благодаря многолетней системной работе по реабилитации пострадавших территорий.

Подробнее в видео.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Государственная политика

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