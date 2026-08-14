В Беларуси сокращают перечень радиоактивно загрязненных территорий

Уверенное возрождение пострадавших регионов и возвращение земель к полноценной и безопасной жизни. В Беларуси обновлен перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Этому предшествовал масштабный пятилетний анализ. Минприроды и Минздрав вел комплексное обследование территорий, отбор проб почвы для оценки экологической обстановки. Статус загрязненных территорий полностью снят с таких крупных городов, как Гомель, Лунинец, Ивье, а также с городского поселка Лельчицы. Какие государственные программы и защитные технологии помогли белорусской земле избавиться от радионуклидов и как регионы продолжат свое социально-экономическое развитие – подробности в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

После аварии на Чернобыльской АЭС в список пострадавших попали более 3,5 тысячи белорусских городов и деревень. Но их перечень постепенно сокращается. Чтобы вернуть регионы к жизни, государство полностью перестроило их инфраструктуру и экономику. Свою роль сыграла и физика: за 40 лет прошел период полураспада цезия и стронция, и уровень радионуклидов упал более чем вдвое. Со следующего года из списка загрязненных исключают сразу 177 населенных пунктов. Но чтобы подтвердить их новый статус, ученые проводят масштабные исследования.

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:

Пробы почвы отбираются равномерно по всей территории населенного пункта – это школы, садики, банки, почта и из мест, где люди проживают. Почва отбирается на глубине 20 сантиметров. Дальше проба уже попадает в лабораторию, и проводятся измерения количества радионуклидов. Из отдельных проб, как из мозаики, постепенно складывается общая картина. Такой «экологический аудит» ученые проводят регулярно раз в пять лет.

Галина Седукова, заведующая лабораторией агроэкологии и массовых анализов Института радиобиологии НАН Беларуси:

В Гомеле было отобрано более 500 проб для установления актуальных данных по плотности загрязнения цезием, стронцием и плутонием. Результаты анализов показали, что плотность загрязнения цезием составляет менее 0,5 кюри на километр квадратный. Что позволяет сделать вывод, что территория очистилась.

В итоге областной центр, а с ним Лунинец, Ивье, Лельчицы и десятки других населенных пунктов окончательно покидают так называемый чернобыльский перечень. В результате число жителей территорий с особым статусом теперь сократится почти на 600 тысяч человек. На привычный уклад жизни это решение не повлияет, скорректируют лишь отдельные меры социальной поддержки. Фактически эти населенные пункты возвращаются к общереспубликанским стандартам. При этом ключевые программы государство сохраняет – там, где риски действительно существуют.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

У нас есть отдельный блок в чернобыльской программе, где выделяются финансовые ресурсы для реконструкции и строительства объектов в наших шести ДРОЦах, которые находятся в Гомельской области. Те дети, которые имеют показания медицинские, будут получать бесплатное оздоровление. Лукашенко рассказал о возвращении в оборот пострадавших земель Полесья.