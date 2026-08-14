Финал конкурса «Дзявочы вянок мiру» стартовал в Молодечно

Когда созидательная сила мягкости, милосердия и красоты воплощается в конкретных проектах, способных менять мир к лучшему. Молодечно принимает финал VI республиканского конкурса «Дзявочы вянок міру». В этом году проект Белорусского союза женщин побил собственный рекорд: за победу сражаются 16 команд-участниц из всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции форум начался с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу в честь освободителей города. Конкурсная программа лишена жестких рамок. Девушки привезли в Молодечно инициативы, которые уже доказали свою эффективность в регионах.

Оксана Рылко, главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома:

Мы участвуем в конкурсе не в первый раз, у нас уже есть опыт участия. Но тем не менее в этом году мы тоже подготовили новый проект. В Год белорусской женщины мы хотим рассказать о наших современницах. Среди нас много интересных женщин, которые своим трудом, активной созидательной позицией действительно укрепляют положительный статус в Беларуси, не только у нас в стране, но и за ее пределами. Мы готовим к изданию информационный каталог, где эти истории будут рассказаны, и к запуску – информационный сайт.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Каждая из наших молодых девушек работает в коллективе, живет в обществе, общается со своими сверстницами, и они, как никто, понимают, что сегодня молодежи нужно, что востребовано, чего не хватает, где, в каких моментах они хотят реализоваться. Собственно, конкурсы позволяют это сделать. И нам позволяет увидеть как раз те моменты, на которые следует обратить внимание.

На закате участницы презентуют самобытность своих регионов. Также вечером выберут лучший венок из экоматериалов. А завершится день трогательной церемонией – спуском венков на воду.