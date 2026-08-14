Белорусские фермеры на четверть увеличили земельные угодья

Рабочая поездка Президента на Полесье еще раз доказала: белорусский агропромышленный комплекс сегодня работает по законам крупного бизнеса, где каждый вложенный рубль должен приносить отдачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе нашей продовольственной безопасности лежит предельно сбалансированная структура. В ней одинаково важны и масштаб крупных агрохолдингов, и маневренность частного бизнеса. По данным Белстата, в стране порядка 1 400 крупных сельскохозяйственных организаций и почти 3 800 активно развивающихся крестьянских (фермерских) хозяйств.

Вместе они производят продукции более чем на 40 миллиардов рублей, а экспорт достиг 10 миллиардов долларов по результатам 2025 года. На долю крупных агрокомбинатов и госпредприятий приходится свыше 80 % всей валовой продукции. В животноводстве и того выше. Это более 97 % всего белорусского молока и мяса. Именно крупные комплексы сегодня совершенствуются за счет строительства современных молочно-товарных ферм, цифровизации и внедрения элементов точного земледелия.

Но как раз в растениеводстве и производстве овощей и фруктов раскрывается колоссальный потенциал частного бизнеса. На долю фермеров и личных подсобных хозяйств приходится почти 90 % собираемого в стране картофеля и овощей.

Белорусское фермерство за последние годы совершило мощный качественный рывок, увеличив земельные угодья сразу на четверть. Частники активно занимаются экспортно ориентированными культурами: от элитных сортов яблок до рапса. Сельхозпроизводители всех форм собственности могут рассчитывать на государственную поддержку.

Через льготные программы лизинга хозяйства получают тысячи единиц техники: от комбайнов «Гомсельмаш» до энергонасыщенных тракторов МТЗ. Бюджет субсидирует закупку минеральных удобрений, мелиорацию земель, а также компенсирует затраты на строительство современных зерносушильных комплексов. Главное условие государства остается неизменным: инвестиции выделяются только под конкретный результат.

И прямо сейчас этот результат демонстрируют хлеборобы. Нынешняя жатва – широкое поле для трудовых рекордов.