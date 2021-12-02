«Это шажок к формированию гражданского общества». Рассказываем о проекте «Минская смена»

Семинары, мастер-классы от лучших преподавателей университетов, круглые столы с городскими властями и шанс реализовать свою инициативу – малая часть того, что ожидает 47 участников из 22 вузов и 6 колледжей страны.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Это потенциал для будущих управленцев нашего города, государства в целом. Чтобы энергия молодежи направлялась в созидательное русло, чтобы мы общими усилиями совершенствовали то, что умеем.

Павел Петьков, студент 3 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Это такой шажок к формированию гражданского общества в Республике Беларусь. У молодежи есть какие-то свои взгляды на проблемы города Минска.

Творчество без границ – негласный девиз проекта. «Минская смена» позволяет студентам проявить свой талант в самых разных направлениях. Это и строительство с целью украсить город современными архитектурными формами. И благотворительность.

Сабрина Савельева, студент 2 курса Колледжа бизнеса и права:

Я решила принять участие, потому что я люблю свою столицу, я хочу ее максимально улучшить. Сделать все, что в моих силах. Мой проект я придумала давно, он заключается в создании приютов. В Минске, как правило, нет государственного, есть частные. Я считаю, что если люди будут видеть, что само государство заинтересовано и поддерживает животных, они будут более охотно брать ответственность на себя.

С горящими глазами и открытым сердцем, мудрая не по годам молодежь отдельное внимание уделяет и патриотическому воспитанию.