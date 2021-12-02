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Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции

02 декабря 2021 08:21
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Новости Беларуси. Интервью главы государства Международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий общественный резонанс. Сказанное белорусским лидером буквально разобрали на заголовки ведущие СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые вопросы, широкий охват тем. За 2,5 часа обсудили не только белорусско-российскую и внутреннюю повестку, но и громкие международные дела. К примеру, реакцию на маневры НАТО, ситуацию на границе с Польшей, ответы Беларуси на провокации Запада и многое другое.  

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции-1

Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление, Беларусь сосредоточена на делах внутренних. В интервью Александр Лукашенко рассказал, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Начать широкое общественное обсуждение обновленного Основного закона страны планируется в ближайшее время. Референдум должен состояться не позднее февраля 2022 года.  

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сейчас мы ее опубликуем, около месяца…  

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции-7

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:  
Когда?  

Александр Лукашенко:  
Я думаю, что недели две. А в феврале месяце – в 20-х числах, примерно так, еще подумаем, как тут нам удобнее и лучше, по закону, по ныне действующей Конституции, там же есть сроки вынесения на референдум – мной будет внесена Конституция на референдум. Вот такие...  

Дмитрий Киселев:  
То есть референдум в феврале же и состоится?  

Александр Лукашенко:  
Если не начнется война. Господи, не дай бог. Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти вот по этому графику. И обязательно проведем референдум. Если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести.  

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции-10

Дмитрий Киселев:  
А в чем смысл этого конституционного процесса? Распределить полномочия? Создать новую структуру власти? Что главное? В чем главная идея?  

Александр Лукашенко:  
Опять, Дмитрий. Это слишком просто, это легко.  

Дмитрий Киселев:  
Я упрощаю, может быть…  

Александр Лукашенко:  
Нет. Это правильно, это главное, наверное, будет. Усиливается роль правительства, усиливается роль парламента. Появляется новый орган. Он не новый, он существует фактически, но он существует решением Президента. Всебелорусское народное собрание. Белорусское вече. Президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства и сильная президентская власть остается.  

Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции-13

Напомним, Международное информационное агентство «Россия сегодня» – один из крупнейших медиаресурсов. Холдинг объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы. Отдельные эксклюзивные фрагменты разговора покажут вечером 5 декабря в программе «Вести недели», автор которой Дмитрий Киселев. Телеканал «Беларусь 1» покажет интервью 3 декабря в 21:30.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Киселев # Фотофакт

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