Не исключено проведение досрочных выборов Президента после. Лукашенко высказался о референдуме и новой Конституции

Новости Беларуси. Интервью главы государства Международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий общественный резонанс. Сказанное белорусским лидером буквально разобрали на заголовки ведущие СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые вопросы, широкий охват тем. За 2,5 часа обсудили не только белорусско-российскую и внутреннюю повестку, но и громкие международные дела. К примеру, реакцию на маневры НАТО, ситуацию на границе с Польшей, ответы Беларуси на провокации Запада и многое другое.

Несмотря на серьезное внешнеполитическое давление, Беларусь сосредоточена на делах внутренних. В интервью Александр Лукашенко рассказал, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Начать широкое общественное обсуждение обновленного Основного закона страны планируется в ближайшее время. Референдум должен состояться не позднее февраля 2022 года.

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»:

Когда?

Александр Лукашенко:

Я думаю, что недели две. А в феврале месяце – в 20-х числах, примерно так, еще подумаем, как тут нам удобнее и лучше, по закону, по ныне действующей Конституции, там же есть сроки вынесения на референдум – мной будет внесена Конституция на референдум. Вот такие...

Дмитрий Киселев:

То есть референдум в феврале же и состоится?

Александр Лукашенко:

Если не начнется война. Господи, не дай бог. Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти вот по этому графику. И обязательно проведем референдум. Если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести.