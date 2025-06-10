Музей под открытым небом – Заславль готовится принять областные «Дожинки»

К хлебному караваю населенный пункт знатно преобразится. Эпицентром празднования станет Центральная площадь. Ее ждет масштабная реконструкция. Настоящим сюрпризом для жителей и гостей города станет музей под открытым небом «Заславль в эпохах». Это своеобразный Арбат с уникальными экспонатами, расположенными в историческом центре города. Уже готова проектная концепция музея.

Ирина Тихонко, заместитель председателя Минского райисполкома:

В городе будет установлено шесть пьедесталов со стеклянными витринами, и за этими витринами будут мини-экспозиции из истории Заславля разных периодов. Причем они будут доступны круглосуточно, потому что будут с подсветкой. Там будут копии зданий, копии музейных экспонатов, краткий исторический экскурс. Что касается подготовки Заславля к «Дожинкам», уже из бюджета выделено более 11 миллионов, и это только на объекты социальной сферы.

К празднику Заславль преображается на глазах. В планах – масштабное благоустройство: обновление дорог и тротуаров, ремонт домов, реконструкция детских садов и школ, строительство нового здания поликлиники и ФОКа. Напомним, областной фестиваль тружеников села совпадает с юбилеем города. В 2025 году Заславлю – 1 040 лет.