Караник: мы должны дать возможность без волокиты получить землю, в первую очередь в небольших населённых пунктах

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Мы должны дать возможность тем, кто желает построить дом на земле и воспитывать детей ближе к природе, без какой-то волокиты получить землю, в первую очередь в районных центрах, небольших населенных пунктах, чтобы вдохнуть в них жизнь и обеспечить им перспективу на будущее. Но при этом мы не должны допустить расслоения – те, кто имеет большие финансовые возможности, скупят лучшие земли и будут потом ими спекулировать.

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