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Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»

24 августа 2020 10:46
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Новости Беларуси. 24 августа во Дворце Независимости Президент принял с докладом министра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»-1

Сейчас работники образовательной сферы подвергаются информационным атакам. Требование Президента защитить учителей и дать им возможность спокойно трудиться. Он также отметил, что дарить знания в школах должны действительно государственные люди.

Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.

Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»-7

С 1 сентября в Беларуси двери откроют три тысячи школ. Три из них новостройки. Планируется, что к учебе приступят свыше миллиона юных белорусов. 

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Игорь Петришенко # Фотофакт

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