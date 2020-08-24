Президент Беларуси: «Защитите учителей от всяких нападок»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.