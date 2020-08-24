Александр Лукашенко о подготовке к учебному году: «Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Но тогда вы меня не послушались, поэтому послушайте теперь.

Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило. Посмотрите (это я каждый год говорю), чтобы детишки в школу пошли в каком-то внешне равном статусе. Не должны отличаться дети из семей богатых от детей из семей победнее. Надо помочь там, где надо помочь. Особенно бедным семьям, многодетным. Хотя уже не знаю, как многодетным помогать – такой пакет у нас со стороны государства социальный, которого не имеет ни одно государство. И предприятия молодцы: от сельхозпредприятий до крупных промышленных – все помогают. Кто рюкзак соберет со всеми учебниками и тетрадками, канцелярскими товарами, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились.