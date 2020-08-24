Александр Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год

Новости Беларуси. В Беларуси надо очень активно начинать новый учебный год. Об этом глава государства заявил 24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы ни стоило.

Президент Беларуси также добавил, что необходимо защитить от нападок учителей.

Александр Лукашенко:

Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться.

Глава государство отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

Александр Лукашенко:

И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.