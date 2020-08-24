Прямой эфир

Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси

24 августа 2020 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение 24 августа принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы. Вы (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова – прим. ред) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску.

Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.

Напомним, прежний министр здравоохранения Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома. Как жители Гродно восприняли эту новость – читайте здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год
24 августа 2020 08:11

Александр Лукашенко: надо очень активно начинать новый учебный год

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание
24 августа 2020 06:51

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание

«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест
24 августа 2020 06:38

«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест