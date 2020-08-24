Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение 24 августа принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы. Вы (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова – прим. ред) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску.

Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.