Президент Беларуси: я убедительно всех прошу: чрезвычайщины никакой сейчас, живите обычной жизнью

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совещание заняло несколько часов, при этом проигнорированных вопросов не осталось. Обсудили экономику, законодательные инициативы, сельское хозяйство. Словом, то, чем живет страна, не отвлекаясь на фейки и медиаигры.