Президент Беларуси: я убедительно всех прошу: чрезвычайщины никакой сейчас, живите обычной жизнью

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совещание заняло несколько часов, при этом проигнорированных вопросов не осталось. Обсудили экономику, законодательные инициативы, сельское хозяйство. Словом, то, чем живет страна, не отвлекаясь на фейки и медиаигры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я убедительно всех прошу: чрезвычайщины ну никакой сейчас, обострения – ну никакого. Сейте, убирайте, когда придет время, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли – живите обычной жизнью. Когда нужно будет, я вас позову. Мы пока с военными контролируем ситуацию. Это наше дело святое.
Спокойствие и мудрость во всем. Это правило сегодня работает одинаково и для простых белорусов, и для мировых политиков.
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