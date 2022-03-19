Деревня Теребличи – самая глубинка белорусского Полесья. Как там сохраняют память о корнях?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Деревня Теребличи в Столинском районе Брестской области – самая глубинка белорусского Полесья.

Иван Супрунчик, народный мастер, создатель центра деревянной скульптуры, житель деревни Теребличи Столинского района Брестской области:

Наша деревня Теребличи – от слова выцерабіць. Однако есть такие источники, что она более давняя, старэйшая. Когда было нашествие татар, расказваюць, усіх ў няволю ўгналі і астаўся адзін пастушок, который коров пас где-то в лесу. Когда он пригнал коров, нікога ў дзярэўні не было. Было спалена гэта ўсё. И на новом месте сюды князь Скрыгайла прывёз некаторых людзей – Шпакевичи, Носкевичи. Тут поселились люди – теребличи, от слова вытеребить. Вытеребли эту мясціну и поселились люди – тереблюки называют.

С приходом цивилизации здесь стала исчезать ее самобытность. И для будущих поколений был создан центр деревянной скульптуры, чтобы каждый мог познакомиться со своими культурными корнями. Иван Супрунчик:

С 1996 года образован наш музей – Цэнтр драўлянай скульптуры. Тут прыходзяць і дзеці, я паказваю ім мастер-класс, як я работаю, рисую.