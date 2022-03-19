Деревня Теребличи – самая глубинка белорусского Полесья. Как там сохраняют память о корнях?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Деревня Теребличи в Столинском районе Брестской области – самая глубинка белорусского Полесья.
Иван Супрунчик, народный мастер, создатель центра деревянной скульптуры, житель деревни Теребличи Столинского района Брестской области:
Наша деревня Теребличи – от слова выцерабіць. Однако есть такие источники, что она более давняя, старэйшая. Когда было нашествие татар, расказваюць, усіх ў няволю ўгналі і астаўся адзін пастушок, который коров пас где-то в лесу. Когда он пригнал коров, нікога ў дзярэўні не было. Было спалена гэта ўсё. И на новом месте сюды князь Скрыгайла прывёз некаторых людзей – Шпакевичи, Носкевичи. Тут поселились люди – теребличи, от слова вытеребить. Вытеребли эту мясціну и поселились люди – тереблюки называют.
С приходом цивилизации здесь стала исчезать ее самобытность. И для будущих поколений был создан центр деревянной скульптуры, чтобы каждый мог познакомиться со своими культурными корнями.
Иван Супрунчик:
С 1996 года образован наш музей – Цэнтр драўлянай скульптуры. Тут прыходзяць і дзеці, я паказваю ім мастер-класс, як я работаю, рисую.
Здесь собраны предметы старого деревенского быта окрестных деревень, коллекция деревянных скульптур, иллюстрирующих местные предания и обряды. Большинство из них связано с циклом жизни человека: рождением, женитьбой и смертью.
Иван Супрунчик:
Свае тут абычаі, свае богі, вот, у нас остались, вот такія абраднасці своеобразные такія, вот у нас остались. Напрымер, абрады і хрысцінныя, і вясельныя абрады, то есть такія своеобразные. Як вянчалісь, як і жанілісь, і хрысційныя абрады. Вот я ў сваіх работах атражаю ўсё жыццё нашых палешукоў, начыная ад рождения,і кагда чалавек памірае. Таму што ў жыцці чалавека это тры перыяды. Это родзіцца чалавек, жэніцца і памірае. І кажды чалавек праходзіць жыццё на Палессі.
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