Президент Беларуси высказался о закрытых границах: как ездили, так и ездят

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия. От России не закроешься, и мы не будем закрываться, мы не закрываемся. Они попробовали закрыться – я попросил, вот глава Администрации (вчерашний генерал КГБ), говорю: «Ты своими методами посмотри, что происходит на границе». Они с госсекретарем послали туда группы. Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге, а свернули, объехали. И людям ты не запретишь. Даже с блоком НАТО. Вот на польской границе в прошлые сутки, мне доложили, где-то 136 человек туда-сюда ходили.

Я понимаю людей – каждый живет, как может. Но если поляки от нас закрылись, закрыли границу, и мы оттуда получаем эту беду, надо повременить. Я сказал, чтоб предупредили, мы их знаем. 136 человек или 146. Мы посчитали и видим, сколько перемещается (там же пограничники наши дают информацию), дал команду: пошли туда – там торгуйте, пока вирус не закончится. Быстренько назад стали: «Нет, мы будем дома» – говорят.

Должен быть порядок, но надо понимать, что ты не можешь в этом глобальном мире закрыться.