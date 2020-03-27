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Президент Беларуси высказался о закрытых границах: как ездили, так и ездят

27 марта 2020 21:12
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Новости Беларуси. Коронавирус – глобализационная болезнь, а Беларусь в центре Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы помогаем дальнобойщикам вернуться домой с соблюдением всех мер предосторожности, но от чужих ошибок не застрахованы.

Президент Беларуси высказался о закрытых границах: как ездили, так и ездят-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия. От России не закроешься, и мы не будем закрываться, мы не закрываемся. Они попробовали закрыться – я попросил, вот глава Администрации (вчерашний генерал КГБ), говорю: «Ты своими методами посмотри, что происходит на границе». Они с госсекретарем послали туда группы. Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге, а свернули, объехали. И людям ты не запретишь. Даже с блоком НАТО. Вот на польской границе в прошлые сутки, мне доложили, где-то 136 человек туда-сюда ходили.

Карта поляка, поляки ходят туда-сюда, спекулянты эти торгуют каким-то тряпьем и каждый день перемещаются.

Президент Беларуси высказался о закрытых границах: как ездили, так и ездят-4

Я понимаю людей – каждый живет, как может. Но если поляки от нас закрылись, закрыли границу, и мы оттуда получаем эту беду, надо повременить. Я сказал, чтоб предупредили, мы их знаем. 136 человек или 146. Мы посчитали и видим, сколько перемещается (там же пограничники наши дают информацию), дал команду: пошли туда – там торгуйте, пока вирус не закончится. Быстренько назад стали: «Нет, мы будем дома» – говорят.

Должен быть порядок, но надо понимать, что ты не можешь в этом глобальном мире закрыться.

Президент Беларуси высказался о закрытых границах: как ездили, так и ездят-7

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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