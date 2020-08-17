После вуза она работает на ферме. Девушка-ветеринар рассказывает, почему ей нравится лечить коров

Новости Беларуси. Выпускники Минской области приступили к работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около 80 из них будут работать в сельском хозяйстве.
О том, как начинают свой профессиональный путь – репортаж Анны Куртасовой.
Новости Беларуси. Выпускники Минской области приступили к работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около 80 из них будут работать в сельском хозяйстве.
О том, как начинают свой профессиональный путь – репортаж Анны Куртасовой.
Начало самостоятельной жизни. Бывшие выпускники приступили к работе. Для молодых специалистов – помощь с жильем, финансовая поддержка. Но главное – это коллектив.
О том, как молодые специалисты приступают к труду на свое первом рабочем месте, смотрите в видеоматериале.