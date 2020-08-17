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После вуза она работает на ферме. Девушка-ветеринар рассказывает, почему ей нравится лечить коров

17 августа 2020 15:23
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Новости Беларуси. Выпускники Минской области приступили к работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около 80 из них будут работать в сельском хозяйстве.

О том, как начинают свой профессиональный путь – репортаж Анны Куртасовой.

После вуза она работает на ферме. Девушка-ветеринар рассказывает, почему ей нравится лечить коров-1

Начало самостоятельной жизни. Бывшие выпускники приступили к работе. Для молодых специалистов – помощь с жильем, финансовая поддержка. Но главное – это коллектив.

После вуза она работает на ферме. Девушка-ветеринар рассказывает, почему ей нравится лечить коров-4

После вуза она работает на ферме. Девушка-ветеринар рассказывает, почему ей нравится лечить коров-6

О том, как молодые специалисты приступают к труду на свое первом рабочем месте, смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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