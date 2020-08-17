МВД: завершается работа по освобождению административно задержанных граждан

Новости Беларуси. Работа по освобождению административно задержанных граждан завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 17 августа сообщили в МВД.
Новости Беларуси. Работа по освобождению административно задержанных граждан завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 17 августа сообщили в МВД.
По состоянию на два часа дня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД остаются 122 человека. Находившиеся на участке ИВС в Жодино были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и уже отпущены. В настоящее время здесь остаются 6 граждан, с которыми проводятся следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.
Горячая линия МВД, посредством которой можно узнать о местонахождении задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекратит работу 17 августа в 19:00.