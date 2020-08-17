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МВД: завершается работа по освобождению административно задержанных граждан

17 августа 2020 15:33
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Новости Беларуси. Работа по освобождению административно задержанных граждан завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 17 августа сообщили в МВД.

МВД: завершается работа по освобождению административно задержанных граждан-1

По состоянию на два часа дня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД остаются 122 человека. Находившиеся на участке ИВС в Жодино были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и уже отпущены. В настоящее время здесь остаются 6 граждан, с которыми проводятся следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.

Горячая линия МВД, посредством которой можно узнать о местонахождении задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекратит работу 17 августа в 19:00.

# Массовые беспорядки # общество

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