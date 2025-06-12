Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идеология. Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие «идеология». Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо. Никто ничего лучше не придумал, как обозначить процесс всяких преобразований, целей и так далее в голове человека, положенные на бумагу. Идеология от земли. И дай бог, чтобы мы наконец народу четко сказали не только, что такое идеология, а как мы всегда говорим, вот выработать нам бы такую национальную идею. Может, она и есть. Некоторые говорят патриотизм, там еще что-то и так далее. Но я не чувствую, что вот есть такая идея. Если мы ее выработаем, а это должно быть очень важной для нас целью, которая захватит все: от сердца до разума человека. Это вершина.