Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»
Кадры, идеология, работа с гражданами. Ряд задач поставил глава государства на совещании с так называемым политическим штабом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже есть хороший опыт конструктивного взаимодействия с правительством в таком формате. Теперь – время применить его и в работе с Администрацией Президента. Обсудить проблемы и актуализировать задачи – своего рода сверка часов – по итогу помогает принимать решения по совершенствованию государства.
Среди основных направлений работы – функционирование идеологической вертикали. И здесь не должно быть формализма. Собрания для галочки – никому не нужны.
Кадровые ошибки недопустимы! Лукашенко встретился с Администрацией Президента
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идеология. Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие «идеология». Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо. Никто ничего лучше не придумал, как обозначить процесс всяких преобразований, целей и так далее в голове человека, положенные на бумагу. Идеология от земли. И дай бог, чтобы мы наконец народу четко сказали не только, что такое идеология, а как мы всегда говорим, вот выработать нам бы такую национальную идею. Может, она и есть. Некоторые говорят патриотизм, там еще что-то и так далее. Но я не чувствую, что вот есть такая идея. Если мы ее выработаем, а это должно быть очень важной для нас целью, которая захватит все: от сердца до разума человека. Это вершина.
Александр Лукашенко поручил усилить нагрузку на помощников Президента. Глава государства напомнил, что их функционал предполагает абсолютное погружение в жизнь региона, владение объективной информацией о состоянии дел. В числе поставленных задач – совершенствование законодательства и контроля за выполнением поручений главы государства, эффективная работа с обращениями граждан, особенно на местах. В целом, политический штаб не должен зависеть от мнения других институтов власти, а формировать независимый взгляд по всем направлениям реализации государственной политики.