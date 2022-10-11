Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские

Новости Беларуси. Энергосистема Беларуси работает стабильно, обеспечивается бесперебойное снабжение населения и потребителей реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативно реагировать на внешние вызовы нам позволяют накопленный в отрасли производственный и инновационный потенциал, а также своевременная модернизация профильных объектов. Об этом 11 октября на площадке Белорусского энергетического и экологического форума заявил министр энергетики. По оценке Виктора Каранкевича, представители отечественных предприятий также успешно прорабатывают вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Реализуется комплекс мероприятий по импортозамещению, максимально задействуя возможности организаций, отраслей и промышленных организаций, направленных на замещение отдельного оборудования, запасных частей, комплектующих, узлов импортного производства на белорусское, с применением в том числе так называемого метода – реинжиниринг.

Продолжается модернизация энергосетевой инфраструктуры. Главная задача – ввод в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС. На данном этапе готовность составляет порядка 97 %. По результатам экспертиз, проводимых «Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований – Сосны», объект соответствует всем международным требованиям безопасности.

Александр Трифонов, заместитель генерального директора учреждения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»:

Наша организация – это единственная организация в республике, которая имеет лицензию на проведение экспертизы атомных станций. Мы провели экспертизу первого блока полностью. Он введен в эксплуатацию и находится на так называемом ППР – планово-профилактическом ремонте. Это первая его перезагрузка. Второй блок находится на стадии физического пуска. Блок готов к эксплуатации. Мы не нашли никаких таких критических импортных деталей, которые могли бы остановить строительство атомной станции. Мы провели оценку всех систем безопасности, всех систем работы атомной станции второго блока. По нашему заключению, он соответствует мировому уровню.