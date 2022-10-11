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Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские

11 октября 2022 18:26
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Новости Беларуси. Энергосистема Беларуси работает стабильно, обеспечивается бесперебойное снабжение населения и потребителей реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские-1

Оперативно реагировать на внешние вызовы нам позволяют накопленный в отрасли производственный и инновационный потенциал, а также своевременная модернизация профильных объектов. Об этом 11 октября на площадке Белорусского энергетического и экологического форума заявил министр энергетики. По оценке Виктора Каранкевича, представители отечественных предприятий также успешно прорабатывают вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний.  

Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
Реализуется комплекс мероприятий по импортозамещению, максимально задействуя возможности организаций, отраслей и промышленных организаций, направленных на замещение отдельного оборудования, запасных частей, комплектующих, узлов импортного производства на белорусское, с применением в том числе так называемого метода – реинжиниринг.  

Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские-7

Продолжается модернизация энергосетевой инфраструктуры. Главная задача – ввод в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС. На данном этапе готовность составляет порядка 97 %. По результатам экспертиз, проводимых «Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований – Сосны», объект соответствует всем международным требованиям безопасности.  

Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские-10

Александр Трифонов, заместитель генерального директора учреждения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»:  
Наша организация – это единственная организация в республике, которая имеет лицензию на проведение экспертизы атомных станций. Мы провели экспертизу первого блока полностью. Он введен в эксплуатацию и находится на так называемом ППР – планово-профилактическом ремонте. Это первая его перезагрузка. Второй блок находится на стадии физического пуска. Блок готов к эксплуатации. Мы не нашли никаких таких критических импортных деталей, которые могли бы остановить строительство атомной станции. Мы провели оценку всех систем безопасности, всех систем работы атомной станции второго блока. По нашему заключению, он соответствует мировому уровню.  

Министр энергетики: реализуются мероприятия, направленные на замещение импортных комплектующих на белорусские-13

В Беларуси на протяжении 30 лет проводится последовательная государственная политика в области энергосбережения, что позволило сократить энергоемкость ВВП минимум в два раза.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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