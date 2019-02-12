«Такого хамского отношения я нигде не встречала!» Споры коммунальщиков о бесхозной дорожке довели минчанку до перелома

Минчанка вышла из дома и оказалась в больнице. Всего каких-то два десятка метров отделяют дом №17 по второму переулку Багратиона от автобусной остановки. Местные жители жалуются: больше всего увечий они получают, когда дорога покрывается толстым слоем льда. Почему этот двор больше напоминает каток, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Это сейчас её посыпали песком, а 1 февраля Наталья Голубок возвращалась вечером домой, поскользнулась, упала и сломала руку. Наталья Голубок, пострадавшая:

Сейчас немножко хоть посыпано, а тогда были большие колдобины. Я поскользнулась и упала. Позвонила в домоуправление, мне сказали, что это чистит какая-то другая организация. Дали номер телефона, позвонила туда. Молодая девушка сняла трубку и передаёт трубку какой-то более пожилой женщине. Она и говорит: «А что я буду ходить и песочком посыпать перед ней». Ну это была для меня последняя капля.

Жители дома уверяют: травма Натальи – не случайность. А многочисленные переломы, вывихи и ушибы на этом участке успели получить десятки их соседей.

Галина Сушкова, соседка пострадавшей:

Каждый год здесь не один перелом: то ноги ломают, то руки ломают. Теперь вот соседка поломала руку. Просьба: чтобы прореагировали. В огромный каток зимой превращается и близлежащая улица Фроликова. А в соседнюю поликлинику люди скользят, как настоящие фигуристы.

Прохожая:

Там просто гололёд, и если в горку, то надо обязательно переходить просто по снегу как-то. А если ты идёшь вечером? И ты этого не видишь. Это очень опасно! Когда, наконец, закончится это ледовое побоище – задаются вопросом жильцы. За ответами корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направляются в ЖЭС № 23. Именно эта обслуживающая организация и должна отвечать за коммунальный комфорт жителей многоэтажки. Плутая в поисках входной двери, пытаемся дозвониться по телефонам, указанным прямо на вывеске. Но на том конце провода – длинные гудки.

Мужчина:

К сожалению, это не наше ведомство. Подойдите к мастерам, они вам всё расскажут. Женщина:

КУП ЖКХ – Антоновская, 7. Вот их телефон.



Так чья же это работа? В поисках ответственных лиц репортёры вместе с героиней едут в ЖКХ Партизанского района. Наталья уже не раз обивала эти пороги. Но без телекамер, заверяет пострадавшая, всё, как об стену горох!

Наталья Голубок, пострадавшая:

Такого хамского отношения я нигде не встречала!

Без малого полчаса в кабинете замдиректора по социальным вопросам понадобилось, чтобы выяснить: та самая дорожка, где героиня программы получила тяжелый перелом – бесхозная! На вопрос – так кому же она принадлежит, здесь попросту разводят руками.

Женщина:

Это точно не наше.

Следующий на очереди – «Ремавтодор». И снова ответ как под копирку: посыпать песком самую опасную дорогу района – не их работа!

Валерий Коренчук, главный инженер УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска»:

По посыпанию данной дорожки могу пояснить, что она не находится в хозяйственном ведении нашего предприятия.

После уклончивых ответов организация неожиданно переводит стрелки на районный «Зеленстрой». Но и там от Натальи и нашей съёмочной группы шарахаются, как черт от ладана.

Сергей Герасимчик, заместитель директора по текущему содержанию УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:

Пуская решает администрация. Потому что наша граница территории заканчивается здесь. Начинается зелёная зона, проходит за дом – это вся наша территория, наша дорожка. Терпение героини на исходе, ведь на кону стоит её собственное здоровье, а может и жизнь. Ни одна из трёх коммунальных служб города пока так и не дала внятного ответа – кто виноват, что делать дальше, как ей обезопасить себя и близких. С последней надеждой на справедливость наши корреспонденты отправляются в администрацию Партизанского района. Но, несмотря на предварительный звонок, поговорить со съёмочной группой вышел только охранник.

Мужчина:

Никого нет. Можете подождать, я не знаю. Корреспондент СТВ:

А замначальника управления? Мужчина:

Но только этот специалист будет вас принимать. Корреспондент СТВ:

А заместитель главы администрации? Мужчина:

На выезде. Корреспондент СТВ:

Все на выезде? Их на сайте – 8 человек. Все на выезде?

Выяснить, кому, всё-таки, принадлежит опасная стезя, и кто ответит за увечья пострадавшей, нам пока так и не удалось. Позиция юристов в таком случае однозначная.