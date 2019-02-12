«Такого хамского отношения я нигде не встречала!» Споры коммунальщиков о бесхозной дорожке довели минчанку до перелома
Минчанка вышла из дома и оказалась в больнице. Всего каких-то два десятка метров отделяют дом №17 по второму переулку Багратиона от автобусной остановки. Местные жители жалуются: больше всего увечий они получают, когда дорога покрывается толстым слоем льда. Почему этот двор больше напоминает каток, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».
Это сейчас её посыпали песком, а 1 февраля Наталья Голубок возвращалась вечером домой, поскользнулась, упала и сломала руку.
Наталья Голубок, пострадавшая:
Сейчас немножко хоть посыпано, а тогда были большие колдобины. Я поскользнулась и упала. Позвонила в домоуправление, мне сказали, что это чистит какая-то другая организация. Дали номер телефона, позвонила туда. Молодая девушка сняла трубку и передаёт трубку какой-то более пожилой женщине. Она и говорит: «А что я буду ходить и песочком посыпать перед ней». Ну это была для меня последняя капля.
Жители дома уверяют: травма Натальи – не случайность. А многочисленные переломы, вывихи и ушибы на этом участке успели получить десятки их соседей.
Галина Сушкова, соседка пострадавшей:
Каждый год здесь не один перелом: то ноги ломают, то руки ломают. Теперь вот соседка поломала руку. Просьба: чтобы прореагировали.
В огромный каток зимой превращается и близлежащая улица Фроликова. А в соседнюю поликлинику люди скользят, как настоящие фигуристы.
Прохожая:
Там просто гололёд, и если в горку, то надо обязательно переходить просто по снегу как-то. А если ты идёшь вечером? И ты этого не видишь. Это очень опасно!
Когда, наконец, закончится это ледовое побоище – задаются вопросом жильцы. За ответами корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направляются в ЖЭС № 23. Именно эта обслуживающая организация и должна отвечать за коммунальный комфорт жителей многоэтажки. Плутая в поисках входной двери, пытаемся дозвониться по телефонам, указанным прямо на вывеске. Но на том конце провода – длинные гудки.
Мужчина:
К сожалению, это не наше ведомство. Подойдите к мастерам, они вам всё расскажут.
Женщина:
КУП ЖКХ – Антоновская, 7. Вот их телефон.
Так чья же это работа? В поисках ответственных лиц репортёры вместе с героиней едут в ЖКХ Партизанского района. Наталья уже не раз обивала эти пороги. Но без телекамер, заверяет пострадавшая, всё, как об стену горох!
Наталья Голубок, пострадавшая:
Такого хамского отношения я нигде не встречала!
Без малого полчаса в кабинете замдиректора по социальным вопросам понадобилось, чтобы выяснить: та самая дорожка, где героиня программы получила тяжелый перелом – бесхозная! На вопрос – так кому же она принадлежит, здесь попросту разводят руками.
Женщина:
Это точно не наше.
Следующий на очереди – «Ремавтодор». И снова ответ как под копирку: посыпать песком самую опасную дорогу района – не их работа!
Валерий Коренчук, главный инженер УП «Ремавтодор Партизанского района г. Минска»:
По посыпанию данной дорожки могу пояснить, что она не находится в хозяйственном ведении нашего предприятия.
После уклончивых ответов организация неожиданно переводит стрелки на районный «Зеленстрой». Но и там от Натальи и нашей съёмочной группы шарахаются, как черт от ладана.
Сергей Герасимчик, заместитель директора по текущему содержанию УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:
Пуская решает администрация. Потому что наша граница территории заканчивается здесь. Начинается зелёная зона, проходит за дом – это вся наша территория, наша дорожка.
Терпение героини на исходе, ведь на кону стоит её собственное здоровье, а может и жизнь. Ни одна из трёх коммунальных служб города пока так и не дала внятного ответа – кто виноват, что делать дальше, как ей обезопасить себя и близких. С последней надеждой на справедливость наши корреспонденты отправляются в администрацию Партизанского района. Но, несмотря на предварительный звонок, поговорить со съёмочной группой вышел только охранник.
Мужчина:
Никого нет. Можете подождать, я не знаю.
Корреспондент СТВ:
А замначальника управления?
Мужчина:
Но только этот специалист будет вас принимать.
Корреспондент СТВ:
А заместитель главы администрации?
Мужчина:
На выезде.
Корреспондент СТВ:
Все на выезде? Их на сайте – 8 человек. Все на выезде?
Выяснить, кому, всё-таки, принадлежит опасная стезя, и кто ответит за увечья пострадавшей, нам пока так и не удалось. Позиция юристов в таком случае однозначная.
Александр Костюкевич, юрист:
В первую очередь, нужно зафиксировать сам факт происшествия. Нужно найти свидетелей. После должны получить документы из медицинского учреждения, что получена травма. И, соответственно, можно будет моральный ущерб взыскать. Если никакого ответа нет либо отказ в удовлетворении претензий, мы вправе обратиться в суд.
Но для Натальи всё это – слабое утешение. Пока будет заживать её рука, женщина намерена разобраться, по чьей вине всю оставшуюся зиму она проведёт в гипсе.