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«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?

12 февраля 2019 10:54
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Обыкновенный спальный район Минска, улица Нестерова. Антонина Александровна живёт здесь несколько десятков лет, но такого на своем веку не припомнит.

Жильцы этого дома не первый день бьют тревогу: в их дворе мусор не вывозят вовсе. Полная антисанитария, зловонный запах, крысы и тараканы не дают покоя жильцам уже давно. Отчаявшись найти управу на коммунальщиков, женщина позвонила на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться».

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-1

Антонина Гавричкова, жительница дома:
Неоднократно обращались на линию 115, в ЖЭС и даже звонили на «горячую» линию Мингорисполкома. Реакции никакой. Приходил мастер, подмели дорожку. А так у нас ни чистится, ни мусор не вывозится, ни в подъезде не убирается – ничего не делается. А вы представляете, когда солнце засветит – это такой запах будет! Какая антисанитария! Я, вообще, не представляю!

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-4

Возле девятиэтажки есть целых два мусорных контейнера, но про их уборку коммунальные службы – сетуют разгневанные жильцы – просто-напросто забыли.

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-7

Екатерина Пустовиха, жительница дома:
У нас от 20 декабря не убираются подъезды и не вывозится мусор. Лично я сфотографировавши этот бардак, отнесла заявление в наш ЖЭС. Сказали, что всё сделают, но ничего не сделали. 14 января я обратилась на «горячую» линию райсполкома Заводского района. В тот же день прибежали, контейнер заполнили, вывезти его не вывезли.

Съёмочная группа программы направляется в ЖЭС, чтобы получить ответ на вопрос: когда же к дому 88/2 приедет мусоровоз. Но на месте не оказалось ни директора, ни главного инженера, ни дворника. Отдуваться за всех приходится мастеру.

Владислав Бубич, мастер жилищно-коммунальной службы №91 г. Минска:
Мусорные баки в достаточном количестве. Их на всех подъездах по одному, как положено. Три раза в неделю приходят люди – четыре человека и я вместе с ними. Убираем и мусор, и снег, и в подъездах подметаем.

Верить на слово мастеру наш корреспондент отказывается. И, засучив рукава, сама проверяет, как вывозят мусор. Вердикт съёмочной группы СТВ однозначный – эти залежавшиеся бытовые отходы явно пролежали здесь не одну неделю! И такая свалка вряд ли бы успела возникнуть, если бы мусор убирали по графику.

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-10

Представитель ЖЭСа при этом отмахивается от любых аргументов и стоит на своём: уборку здесь проводят, как по часам.

Владислав Бубич:
Выгребут сегодня 2-ой подъезд. Сегодня будет сухая и влажная уборка – 2-ой подъезд. В четверг 3-ий подъезд будем делать.

Чтобы не ждать обещанного, репортёры программы отправляются в вышестоящую инстанцию – ЖКХ Заводского района. Там их клятвенно уверяют: ситуацию уже взяли под контроль.

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-13

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»:
Вывоз контейнеров идёт согласно графику. Практически, как правило, это ежедневно. Если возникла такая ситуация – скорее всего, это по вине ЖЭУ. Если там бригадным методом убиралось, значит, не вовремя выкатили контейнеры. Сейчас они всё это уберут, и мы за этим проследим.

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-16

Доверяй, но проверяй. Ровно через сутки направляемся по хорошо знакомому нам адресу. Спустя 24 часа тут нет ни удушающего запаха внутри подъезда, ни мусорных гор в самом дворе.

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-19

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?-21

Хотя стараний коммунальщиков хватило всего-то на несколько подъездов. Дойдя до 3-го, корреспонденты программы увидели те же отходы, но собранные и замаскированные в мусоропроводе.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Елена Коляго

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