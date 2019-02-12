«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?

Обыкновенный спальный район Минска, улица Нестерова. Антонина Александровна живёт здесь несколько десятков лет, но такого на своем веку не припомнит. Жильцы этого дома не первый день бьют тревогу: в их дворе мусор не вывозят вовсе. Полная антисанитария, зловонный запах, крысы и тараканы не дают покоя жильцам уже давно. Отчаявшись найти управу на коммунальщиков, женщина позвонила на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться».

Антонина Гавричкова, жительница дома:

Неоднократно обращались на линию 115, в ЖЭС и даже звонили на «горячую» линию Мингорисполкома. Реакции никакой. Приходил мастер, подмели дорожку. А так у нас ни чистится, ни мусор не вывозится, ни в подъезде не убирается – ничего не делается. А вы представляете, когда солнце засветит – это такой запах будет! Какая антисанитария! Я, вообще, не представляю!

Возле девятиэтажки есть целых два мусорных контейнера, но про их уборку коммунальные службы – сетуют разгневанные жильцы – просто-напросто забыли.

Екатерина Пустовиха, жительница дома:

У нас от 20 декабря не убираются подъезды и не вывозится мусор. Лично я сфотографировавши этот бардак, отнесла заявление в наш ЖЭС. Сказали, что всё сделают, но ничего не сделали. 14 января я обратилась на «горячую» линию райсполкома Заводского района. В тот же день прибежали, контейнер заполнили, вывезти его – не вывезли. Съёмочная группа программы направляется в ЖЭС, чтобы получить ответ на вопрос: когда же к дому 88/2 приедет мусоровоз. Но на месте не оказалось ни директора, ни главного инженера, ни дворника. Отдуваться за всех приходится мастеру. Владислав Бубич, мастер жилищно-коммунальной службы №91 г. Минска:

Мусорные баки в достаточном количестве. Их на всех подъездах по одному, как положено. Три раза в неделю приходят люди – четыре человека и я вместе с ними. Убираем и мусор, и снег, и в подъездах подметаем. Верить на слово мастеру наш корреспондент отказывается. И, засучив рукава, сама проверяет, как вывозят мусор. Вердикт съёмочной группы СТВ однозначный – эти залежавшиеся бытовые отходы явно пролежали здесь не одну неделю! И такая свалка вряд ли бы успела возникнуть, если бы мусор убирали по графику.

Представитель ЖЭСа при этом отмахивается от любых аргументов и стоит на своём: уборку здесь проводят, как по часам. Владислав Бубич:

Выгребут сегодня 2-ой подъезд. Сегодня будет сухая и влажная уборка – 2-ой подъезд. В четверг 3-ий подъезд будем делать. Чтобы не ждать обещанного, репортёры программы отправляются в вышестоящую инстанцию – ЖКХ Заводского района. Там их клятвенно уверяют: ситуацию уже взяли под контроль.

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»:

Вывоз контейнеров идёт согласно графику. Практически, как правило, это ежедневно. Если возникла такая ситуация – скорее всего, это по вине ЖЭУ. Если там бригадным методом убиралось, значит, не вовремя выкатили контейнеры. Сейчас они всё это уберут, и мы за этим проследим.

Доверяй, но проверяй. Ровно через сутки направляемся по хорошо знакомому нам адресу. Спустя 24 часа тут нет ни удушающего запаха внутри подъезда, ни мусорных гор в самом дворе.