Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.
Владимир Матвеев, корреспондент БЕЛТА:
Предстоящий парад не первый день одна из главных тем в медиапространстве. Что удивительно, в то время как многие наши люди восприняли тот факт, что парад пройдет, с воодушевлением, именно с внешнего контура начался какой-то поток негатива. Что удивительно, от наших товарищей, братьев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каких братьев ты имеешь ввиду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива.
Владимир Матвеев:
С российской стороны.
Александр Лукашенко:
Ты имеешь ввиду восточного брата нашего?
Владимир Матвеев:
Да, естественно.
Александр Лукашенко:
Ну, понятно.
Владимир Матвеев:
Знаете, некоторые Telegram-каналы здоровому человеку, наверное, даже опасно читать. С чем вы связываете такую реакцию, и нужно ли на нее как-то реагировать?
Александр Лукашенко:
Надо всегда вовремя, целенаправленно и адекватно реагировать.
Александр Лукашенко: если в твой адрес какие-то сыплют обвинения, выдвигают какие-то версии, конечно, надо реагировать
Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 Мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Осталось буквально несколько дней. Парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет – у них всегда так бывает. Если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий…
Ведь они же потихоньку реагировали на все, не только Telegram-каналы. Вчера, насколько я понимаю, уже и ведущий Первый канал отреагировал, притом вранье сплошное. Они о чем там говорили? Что мы вроде там мало тестируем, мизерное тестирование и так далее.
На сегодняшнее утро у Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тысяч тестов. Беларусь – 22,5 тысячи тестов. 22 тысячи на миллион – Соединенные Штаты Америки. Ну, пусть покритикуют американцев! Смотрите: Азербайджан – 15,5, Армения – 8,5, Грузия – 3,9, Казахстан – 16, Киргизия – 8, Молдова – 5, Польша – 10. Соседи. Узбекистан – 9,7, Украина – 3,78. Пожалуйста, могу подарить любому журналисту, пускай посмотрят на свою критику.