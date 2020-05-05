Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Владимир Матвеев, корреспондент БЕЛТА:

Предстоящий парад не первый день одна из главных тем в медиапространстве. Что удивительно, в то время как многие наши люди восприняли тот факт, что парад пройдет, с воодушевлением, именно с внешнего контура начался какой-то поток негатива. Что удивительно, от наших товарищей, братьев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каких братьев ты имеешь ввиду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива. Владимир Матвеев:

С российской стороны. Александр Лукашенко:

Ты имеешь ввиду восточного брата нашего? Владимир Матвеев:

Да, естественно. Александр Лукашенко:

Ну, понятно. Владимир Матвеев:

Знаете, некоторые Telegram-каналы здоровому человеку, наверное, даже опасно читать. С чем вы связываете такую реакцию, и нужно ли на нее как-то реагировать?

Александр Лукашенко:

Надо всегда вовремя, целенаправленно и адекватно реагировать. Александр Лукашенко: если в твой адрес какие-то сыплют обвинения, выдвигают какие-то версии, конечно, надо реагировать Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 Мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Осталось буквально несколько дней. Парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет – у них всегда так бывает. Если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий…