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Президент Беларуси: «Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно»

05 мая 2020 18:26
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Президент Беларуси: «Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Всякое это тестирование, я уже аккуратно-аккуратно намекнул: не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно. Тесты, особенно поначалу, были ни к черту. Неинформативность некоторых тестов была до 40 %. Я приводил пример россиян. Тестам еще надо доверять и проверять, что мы делали часто. Берем белорусские, берем российские, берем китайские, американские и прочие – информация разная: у кого-то плюс, у кого-то минус.  

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Президент Беларуси: «Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно»-4

Очень важный вопрос – погибшие. Это катастрофа. Даже один человек – катастрофа.

У нас на сегодня на утро было около сотни погибших. Вот, у него был COVID, коронавирус, человек погибает. Болезни у него были – это естественно, от COVID никто не умер, ни один человек. COVID активизирует все эти болезни, и люди умирают от букета этих болезней. Сто человек.  

И в России, к сожалению, к большому несчастью, погибли около 2 тысяч человек. Какие к нам претензии? Но им эти не нужны цифры. Им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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