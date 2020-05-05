Президент Беларуси: «Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Всякое это тестирование, я уже аккуратно-аккуратно намекнул: не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно. Тесты, особенно поначалу, были ни к черту. Неинформативность некоторых тестов была до 40 %. Я приводил пример россиян. Тестам еще надо доверять и проверять, что мы делали часто. Берем белорусские, берем российские, берем китайские, американские и прочие – информация разная: у кого-то плюс, у кого-то минус.

Очень важный вопрос – погибшие. Это катастрофа. Даже один человек – катастрофа.

У нас на сегодня на утро было около сотни погибших. Вот, у него был COVID, коронавирус, человек погибает. Болезни у него были – это естественно, от COVID никто не умер, ни один человек. COVID активизирует все эти болезни, и люди умирают от букета этих болезней. Сто человек.

И в России, к сожалению, к большому несчастью, погибли около 2 тысяч человек. Какие к нам претензии? Но им эти не нужны цифры. Им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить.