«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Уже с первых дней войны близких искали не только по фотографии. Люди выстраивались в очереди на документальные фронтовые фильмы и в каждом хроникальном кадре высматривали лицо родного человека. «Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке