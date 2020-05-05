«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Уже с первых дней войны близких искали не только по фотографии. Люди выстраивались в очереди на документальные фронтовые фильмы и в каждом хроникальном кадре высматривали лицо родного человека.
«Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке
Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
По два, по три раза смотрели один и тот же фильм. Потому что им показалось, что этот человек – это их папа или кто-то из близких родственников. Когда мы появлялись с камерой, то каждый солдат, каждый офицер говорил: «Парень, сними, может быть, дома увидят, что живой».