«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Витебске стабильная и контролируемая. А значит, областной центр начал так называемый плавный уход с плато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит постепенно разгрузить учреждения здравоохранения, а непрофильные больницы вернуть к своим прямым обязанностям. В первую очередь, в самом Витебске.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Поступление пациентов с пневмониями находится на том же уровне на протяжении уже порядка двух недель. Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато. Как минимум, мы на этом плато находимся, и сегодня есть возможность нам более спокойно перераспределить, посмотреть свои возможности. И, как один из вариантов, – это то, что мы вчера одно из учреждений здравоохранения отдали на частичную дезобработку. Люди полностью выведены из лечебного учреждения. Соответственно, дать возможность медицинским работникам пару дней отдохнуть, передохнуть от этой нагрузки.