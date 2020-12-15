Прямой эфир

Александр Лукашенко посещает Могилёвскую областную клиническую больницу

15 декабря 2020 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря во время рабочей поездки в Могилев посещает областную клиническую больницу.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства знакомится с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией.

Как рассказал Александру Лукашенко главный врач больницы Анатолий Кулик, в учреждении работают около 1,5 тысячи сотрудников. Из 853 коек 350 выделены для больных коронавирусом. На сегодняшний день 108 коек свободны. «Последнюю неделю у нас остановка и уменьшение по заболеваемости», – сказал главврач.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На сегодняшний день особенность в том, что южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область в середине. Выше, чем южные области, потому что она не переболела в первую волну.

Сейчас на территории больницы идет масштабное строительство – возводится кардиохирургический корпус. Его планируется сдать в ноябре 2021 года.   

Посещение Могилевской областной клинической больницы продолжает серию поездок главы государства по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных пациентов.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Кулик

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря
15 декабря 2020 08:04

Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами
15 декабря 2020 07:40

Показали навыки в стрельбе и вождении. Танкисты и мотострелки провели учения на полигоне под Барановичами

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса
15 декабря 2020 07:10

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса