Павел Алексо: одна из красных нитей Белорусско-российского молодёжного форума – это вопросы сохранения памяти

Новости Беларуси. От работы студенческих отрядов до крупных совместных проектов. Белорусско-российский молодежный форум 15 декабря завершился встречей с сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, на протяжении многих лет поддерживаются очень добрые связи между нашими народами, парламентариями двух стран. И все заинтересованы в том, чтобы эта традиция продолжалась. 2020-й – знаковый год 75-летия Великой Победы. И сегодня особенно важно историческую память передать будущим поколениям.

Отметим, форум проходит с 12 декабря. Все дни были максимально насыщенными – от встреч с почетными гостями до экскурсий по историческим местам.