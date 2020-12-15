Павел Алексо: одна из красных нитей Белорусско-российского молодёжного форума – это вопросы сохранения памяти

Новости Беларуси. От работы студенческих отрядов до крупных совместных проектов. Белорусско-российский молодежный форум 15 декабря завершился встречей с сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От работы студенческих отрядов до крупных совместных проектов. Белорусско-российский молодежный форум 15 декабря завершился встречей с сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, на протяжении многих лет поддерживаются очень добрые связи между нашими народами, парламентариями двух стран. И все заинтересованы в том, чтобы эта традиция продолжалась. 2020-й – знаковый год 75-летия Великой Победы. И сегодня особенно важно историческую память передать будущим поколениям.
Отметим, форум проходит с 12 декабря. Все дни были максимально насыщенными – от встреч с почетными гостями до экскурсий по историческим местам.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
Одна из красных нитей нашего форума – это были, конечно же, вопросы сохранения памяти, также говорили мы о кадровых вопросах, о лидерстве, о волонтерской деятельности. Перенимали опыт в том числе Российской Федерации. У них принят закон о волонтерстве, у нас это еще как раз на стадии обсуждения. Я думаю, что по итогу нашего форума, после подписания резолюции, многие важные аспекты найдут отражение уже в национальных правовых актах наших государств.
Григорий Петушков, председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России:
В этом году тоже прозвучал целый ряд инициатив – от участия студенческих отрядов в реконструкции трассы М1 до разработки совместных методических рекомендаций, например, по работе с молодежью, в совместной стажировке для специалистов по молодежной политике, обмен практиками лучшими волонтерскими движениями и многое-многое другое.
Напомним, первый Белорусско-российский молодежный форум прошел в 2013 году. Его инициировали Белорусский республиканский союз молодежи и Национальный Совет молодежных и детских объединений России. Новый импульс и статус форум получил в 2017-м. Тогда он был впервые включен в официальную программу Форума регионов Беларуси и России.