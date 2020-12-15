Ольга Чемоданова: «Зарегистрировано 159 противоправных посягательств на объекты железнодорожного транспорта»

Новости Беларуси. В Пуховичском районе неизвестный мужчина замкнул металлической проволокой рельсы и тем самым вывел из строя сигнализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги.

Через несколько часов был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний житель этого же поселка – к его дому от рельсов привели следы на снегу. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения.