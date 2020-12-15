Ольга Чемоданова: «Зарегистрировано 159 противоправных посягательств на объекты железнодорожного транспорта»
Новости Беларуси. В Пуховичском районе неизвестный мужчина замкнул металлической проволокой рельсы и тем самым вывел из строя сигнализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была нарушена работа железной дороги.
Через несколько часов был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний житель этого же поселка – к его дому от рельсов привели следы на снегу. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
На сегодня зарегистрировано 159 противоправных посягательств на объекты железнодорожного транспорта. Из них 148 фактов блокирования железнодорожных путей различными способами: закорачивание путей металлической проволокой, наложение посторонних предметов на рельсы, повреждение путевого датчика блокпоста, повреждение кабеля, обеспечивающего дистанционную связь между станциями. В трех случаях на объектах железнодорожного транспорта были размещены макеты взрывного устройства.
МВД в очередной раз обращает внимание, что подобные действия имеют все признаки диверсии. А главное – создают реальную угрозу жизни других граждан. Виновные рискуют получить сроки лишения свободы. Так, за умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
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