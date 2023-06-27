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120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом

27 июня 2023 14:59
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Новости Беларуси. Получить первые деньги и помочь в благоустройстве своего города – 120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом-1

Для ребят действуют проекты вторичной занятости. Школьники помогают в озеленении района, в том числе высаживают цветы и занимаются прополкой клумб. Также ребята работают в своих учреждениях образования: ремонтируют мебель, красят полы и стены, шьют постельные комплекты. Активно сотрудничают и с домом творчества. Например, сейчас готовят поздравительные открытки ветеранам к 3 Июля.

120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом-4

Светлана Сайковская, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Березинского райисполкома:
Дети заняты в основном до пяти дней по нашему направлению, зарплата выплачивается из минимальной заработной платы. Средний заработок 130 рублей. Рабочий день, если дети от 14 до 16 лет, 4 часа и 30 минут. Если дети постарше, от 16 до 18 лет, это 7-часовой рабочий день.

120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом-7

В первую очередь привлекают ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, но при желании потрудиться может каждый. Также создана мобильная группа, которая мониторит условия труда.

# Работа в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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