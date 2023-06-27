Новости Беларуси. Получить первые деньги и помочь в благоустройстве своего города – 120 школьников из Березинского района смогут поработать этим летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для ребят действуют проекты вторичной занятости. Школьники помогают в озеленении района, в том числе высаживают цветы и занимаются прополкой клумб. Также ребята работают в своих учреждениях образования: ремонтируют мебель, красят полы и стены, шьют постельные комплекты. Активно сотрудничают и с домом творчества. Например, сейчас готовят поздравительные открытки ветеранам к 3 Июля.

Светлана Сайковская, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Березинского райисполкома:

Дети заняты в основном до пяти дней по нашему направлению, зарплата выплачивается из минимальной заработной платы. Средний заработок – 130 рублей. Рабочий день, если дети от 14 до 16 лет, 4 часа и 30 минут. Если дети постарше, от 16 до 18 лет, это 7-часовой рабочий день.