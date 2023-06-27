Новости Беларуси. В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность. Так, с начала сезона в Столбцовском районе было ликвидировано три возгорания. Не обошлось без происшествий. В Опечковском лесничестве сгорело практически полгектара зеленого массива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для предотвращения пожаров специалисты ежедневно проводят рейды. Большое внимание уделяется профилактической работе с «посетителями» лесов.

Виктор Бобко, главный лесничий Столбцовского лесхоза:

Было составлено шесть административных протоколов, более 20 устных, где мы останавливали людей, они еще не зашли, мы предупреждали их, чтобы они не совершили это нарушение. Хочется, чтобы население понимало: только прошел дождь и класс пожарной опасности сразу снизился – нет. Это по количеству выпавших осадков.