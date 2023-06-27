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В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность

27 июня 2023 14:58
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Новости Беларуси. В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность. Так, с начала сезона в Столбцовском районе было ликвидировано три возгорания. Не обошлось без происшествий. В Опечковском лесничестве сгорело практически полгектара зеленого массива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность-1

Для предотвращения пожаров специалисты ежедневно проводят рейды. Большое внимание уделяется профилактической работе с «посетителями» лесов.

В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность-4

Виктор Бобко, главный лесничий Столбцовского лесхоза:
Было составлено шесть административных протоколов, более 20 устных, где мы останавливали людей, они еще не зашли, мы предупреждали их, чтобы они не совершили это нарушение. Хочется, чтобы население понимало: только прошел дождь и класс пожарной опасности сразу снизился нет. Это по количеству выпавших осадков.

В лесах Минской области сохраняется пожарная опасность-7

Сейчас карта Минской области практически полностью отмечена желтым. В большинстве районов сохраняется третий класс пожарной опасности. Посещать такие леса можно, но с ограничениями: нельзя разжигать костры, заезжать в зеленую зону на транспорте и проводить массовые мероприятия. В Воложинском и Молодечненском районах посещать леса полностью запрещено.

# Пожар # общество # Виктор Бобко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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