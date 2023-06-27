Лукашенко подтвердил нахождение Пригожина в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Республике Беларусь, информирует БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, гарантии безопасности, которые обещал российский лидер Владимир Путин, выполнены. Пригожин находится в Беларуси.

«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем», – сказал Лукашенко. Президент обозначил, что только за счет вангеровцев. Президент Беларуси процитировал слова главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина, который сказал, что ему бы такое подразделение в армии не помешало. «Я согласен. Разговаривай с ними», – отметил белорусский лидер.