Пинчук стал первым белорусским игроком в КХЛ, набравшим более 50 очков за календарный год

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук в 2025 году сумел преодолеть отметку в 50 набранных очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для этого ему понадобилось сыграть 56 матчей в КХЛ. Таким образом, Пинчук стал первым белорусским игроком в Континентальной хоккейной лиге, который сумел занести в свой актив более 50 баллов за календарный год.

В матче с «Сибирью» уроженец Жлобина достиг красивых цифр – на его счету 55 очков, из них 25 шайб и 30 передач. Минское «Динамо» до конца этого года сыграет еще 14 матчей. У форварда «зубров» есть отличная возможность обновить данный рекорд.