В Новосибирске завершился 1-й день турнира по борьбе «Сила традиций» – результаты белорусов

Международный турнир по борьбе «Сила традиций» стартовал в Новосибирске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Представители пяти стран ведут борьбу за награды. Среди них и белорусы.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Международный турнир по борьбе «Сила традиций» стартовал в Новосибирске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Представители пяти стран ведут борьбу за награды. Среди них и белорусы.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Первый турнир под патронажем Александра Карелина стартовал в далеком 1992 году, где боевое крещение получили сегодняшние победители и призеры знаковых международных форумов, представители разных стран. Состязания проходили в командном формате стенка на стенку, но в этом году было принято решение перевести соревнования в личный вектор. Это удваивает нагрузку на каждого участника, помощи ждать неоткуда. Подробности.
В «Силу традиций» заявляются борцы не старше 17 лет, в большей степени те, кто уже готов шагнуть в юниорский спорт. Этот год собрал сильнейших. 9 белорусов вышли на ковер, где каждый проявил характер. Наш Иван Евсеев в весовой категории до 48 килограммов держал оборону, он проиграл, но достойно.
Михаил Евсеев, участник турнира:
Я расстроился, но я беру себя в руки. Хороший турнир, но я проиграл. В следующем году обязательно выиграю.
Только так закаляется характер. Проиграл – вставай и иди. Четверг изобиловал спорными моментами на ковре, эмоциями, разочарованиями и, конечно, победами.
Вадим Букрей, старший тренер кадетской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Ребята приехали у нас молодые, обкатываем, просматриваем их на будущее, чтобы посмотреть, кто может бороться на Европе и мире за медали. Я видел, кто подгорел чуть-чуть, может, волновался, а есть кто и посражался, такие ребята у нас тоже.
Гордостью белорусов стал Марк Кот, полутяж, он второй раз кряду на турнире, и парень смог не только побороться, но и конкурировать за награды. Белорус провел три схватки и теперь может претендовать на медаль.
Марк Кот, финалист турнира:
Хочу сказать спасибо тренерам, было бы тяжело без них. Очень настраивали, помогали разминаться. В схватке очень помогали. Была установка, которая помогла выиграть.
В пятницу мы узнаем победителей и призеров турнира «Сила традиций – 2025». Также лучшие борцы получат еще и специальные призы от самого Александра Карелина.