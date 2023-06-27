Лукашенко: угроза глобального конфликта никогда еще не была так близка

В истории суверенной Беларуси сегодня крайне сложный период. И всего мира в целом. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Ситуацию в Беларуси раскачивают любыми способами, пытаются установить свой порядок, при котором не будет ни наших государств, ни народов, сказал Лукашенко.

По словам главы государства, белорусов пытаются ввести в заблуждение о реальных планах коллективного Запада. Старания урегулировать сложившуюся ситуацию мирными переговорами на Западе называют дипломатической имитацией. А цена этой имитации – сотни тысяч жизней, сказал Президент. Североатлантический альянс расширяется и увеличивает потенциал государств-членов Альянса, в том числе и у наших границ.

Лукашенко отметил, что практически каждый день представители погранслужбы наблюдают за провокациями на госгранице со стороны соседей, которые подбрасывают тела беженцев, преднамеренно запускают БПЛА на белорусскую территорию. Соседние с Беларусью страны продолжают строить заграждения на границе, возводить фортификационное оборудование, минировать территорию с украинской стороны, сказал Президент.