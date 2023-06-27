Прямой эфир

Лукашенко: угроза глобального конфликта никогда еще не была так близка

27 июня 2023 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В истории суверенной Беларуси сегодня крайне сложный период. И всего мира в целом. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Ситуацию в Беларуси раскачивают любыми способами, пытаются установить свой порядок, при котором не будет ни наших государств, ни народов, сказал Лукашенко.  

По словам главы государства, белорусов пытаются ввести в заблуждение о реальных планах коллективного Запада. Старания урегулировать сложившуюся ситуацию мирными переговорами на Западе называют дипломатической имитацией. А цена этой имитации – сотни тысяч жизней, сказал Президент. Североатлантический альянс расширяется и увеличивает потенциал государств-членов Альянса, в том числе и у наших границ.

Лукашенко отметил, что практически каждый день представители погранслужбы наблюдают за провокациями на госгранице со стороны соседей, которые подбрасывают тела беженцев, преднамеренно запускают БПЛА на белорусскую территорию. Соседние с Беларусью страны продолжают строить заграждения на границе, возводить фортификационное оборудование, минировать территорию с украинской стороны, сказал Президент.

Лукашенко о событиях в России: белорусская армия была приведена в полную боеготовность

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал о приведении белорусской армии в полную боеготовность на фоне событий в России
27 июня 2023 08:43

Лукашенко рассказал о приведении белорусской армии в полную боеготовность на фоне событий в России

5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности
27 июня 2023 08:38

5 детей утонули в Беларуси с начала июня. В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности

В Солигорском районе отработают подготовку отрядов народного ополчения – начинается учебный сбор
27 июня 2023 08:31

В Солигорском районе отработают подготовку отрядов народного ополчения – начинается учебный сбор