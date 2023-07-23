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Выставка ретроавтомобилей, фудкорт и парад воздушных шаров. БелАЗ отметил 75-летие фестивалем в стиле ретро

23 июля 2023 08:12
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Новости Беларуси. Легенде белорусского автомобилестроения 75. Свой юбилей БелАЗ отметил фестивалем в стиле ретро. Поздравить отечественного автогиганта на площади в Жодино собрались тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка ретроавтомобилей, фудкорт и парад воздушных шаров. БелАЗ отметил 75-летие фестивалем в стиле ретро-1

Гостей ждали необычные фотозоны, квесты, выставка грузовых и легковых ретроавтомобилей и даже парад воздушных шаров. Для гурманов развернулся фудкорт, где ценители смогли насладиться разнообразием угощений. Отметить праздник ярко и получить лишь положительные эмоции смог каждый желающий. Масштабный фест завершился большой вечерней музыкальной и развлекательной программой.

Стоит отметить, в честь такого события все карьерные самосвалы БелАЗ, выпущенные в 2023 году, маркируются юбилейным логотипом.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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