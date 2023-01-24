Президент подписал указ об увольнении в запас и призыве на военную службу

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с документом срочники, которые отслужили положенный срок, будут уволены в запас.

Военнообязанные в возрасте до 27 лет в феврале-марте 2023 года пополнят ряды белорусской армии. В этот период повестку о призыве на срочную службу получат те, кто достиг совершеннолетия, и граждане, утратившие право на отсрочку, а на службу в резерве – студенты первых курсов университетов сельскохозяйственного профиля, которые пожелали исполнить свой гражданский долг. Принятие указа позволит соответствующим органам своевременно провести все мероприятия по призыву.