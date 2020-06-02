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Президент Беларуси на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»

02 июня 2020 13:49
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Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Президент поинтересовался у градоначальника в целом обстановкой в столице.

Президент Беларуси на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Какова ситуация в городе с точки зрения председателя Мингорисполкома? Как себя ведут эти «альтернативщики», обиженные и прочие? Еще раз хочу подчеркнуть: я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить.

Я так смотрю на них: чистенькие, убранные, удобные, уютно. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся – не хочу. Но вот же неймется кому-то.

Президент Беларуси на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»-4

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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