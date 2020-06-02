Президент Беларуси на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»

Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Президент поинтересовался у градоначальника в целом обстановкой в столице.