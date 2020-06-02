Анатолий Сивак: фиксируются факты, когда на самом деле цель – не сбор подписей, а спровоцировать беспорядки

Новости Беларуси. Реализация в Минске ряда градостроительных проектов и ситуация в городе в целом обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Фиксируются факты, когда на самом деле цель – не сбор или не оставить свою подпись, а цель совсем другая – спровоцировать на беспорядки. Чем объяснить: то велосипедист кого-то в плечо ударит, то еще что-то, оскорбления звучат. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и дальше будет контролироваться, будут приниматься меры и решения, чтобы не допустить нарушений законодательства.

Александр Лукашенко на встрече с Анатолием Сиваком: «Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске»

Итак, в Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты. Но далеко не все, похоже, используют этот период, чтобы заручиться законной поддержкой народа, а, напротив, устраивают провокации и призывают к беспорядкам. Сценарий до боли знаком и избит, равно как и известно отношение государства и общества к подобным вещам. Спокойная и безопасная жизнь – главное достояние нашей страны, и белорусы это ценят. И государство эту самую безопасность гарантирует.