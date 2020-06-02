Прямой эфир

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране

02 июня 2020 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный груз из Китая прибыл 2 июня в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовой отсек самолета вместил около 22 тонн.

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране-1

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране-3

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране-5

В коробках – изделия медицинского назначения. Это защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и многое другое, что поможет в борьбе с коронавирусом.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране-8

Рашед Мустафа Савар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Мы закупили конденсатор кислорода. Спасибо большое правительству, что вы разместились в этом самолете. Мы сегодня передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут потом распределяться по всем больницам в стране.

# Коронавирус # общество # Борис Андросюк # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа
02 июня 2020 08:55

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей
02 июня 2020 07:58

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе
02 июня 2020 07:28

Как увлечь детей садоводством? Выращиваем рассаду в яичной скорлупе