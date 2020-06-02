Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране

В коробках – изделия медицинского назначения. Это защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и многое другое, что поможет в борьбе с коронавирусом.

Рашед Мустафа Савар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Мы закупили конденсатор кислорода. Спасибо большое правительству, что вы разместились в этом самолете. Мы сегодня передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут потом распределяться по всем больницам в стране.