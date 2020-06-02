Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный груз из Китая прибыл 2 июня в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузовой отсек самолета вместил около 22 тонн.
Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь
В коробках – изделия медицинского назначения. Это защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и многое другое, что поможет в борьбе с коронавирусом.
Рашед Мустафа Савар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Мы закупили конденсатор кислорода. Спасибо большое правительству, что вы разместились в этом самолете. Мы сегодня передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут потом распределяться по всем больницам в стране.