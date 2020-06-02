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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 июня

02 июня 2020 12:13
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 2 июня вылечились и выписаны из медучреждений 19 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

По информации Минздрава, в стране зарегистрированы 44 255 человек с положительным тестом на коронавирус. За всё время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 243 пациента с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.

Всего в республике проведено 562 945 тестов на коронавирус.

Медучреждения Беларуси уже возвращаются к обычному режиму работы.

Представители власти проинспектировали больницы – здесь подробности.

# Коронавирус # общество

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