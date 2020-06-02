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О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска

02 июня 2020 13:55
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Новости Беларуси. 2 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко рассмотрел масштабные градостроительные проекты и дальнейшее развитие столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска-1

На встрече с председателем Мингорисполкома, в частности, речь шла о строительстве многофункционального комплекса «Минск Мир». Эта площадка сегодня основной инвестиционный проект города. Закономерно, что к нему особое внимание со стороны Президента.

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска-4

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска-6

Со временем на его территории планируют разместить более 2 миллионов квадратных метров жилья, появится международный финансовый центр. Главу государства интересовали темпы возведения и, прежде всего, инфраструктура.

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Обсудили и возможность строительства многофункциональной клиники в Минске, которая при необходимости сможет быть перепрофилирована под инфекционный стационар. Но это в перспективе. Сегодня же в столице ведут работы сразу на 33 объектах здравоохранения и образования.

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Обсуждали место расположения здания Национального исторического музея.

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска-9

Председатель горисполкома Анатолий Сивак заверил, что в Минске готовы принимать все меры для того, чтобы ничто не нарушало привычный темп жизни обычных горожан.

# План застройки Минска и Минской области # Экономика # Александр Лукашенко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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