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Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь

02 июня 2020 11:28
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Новости Беларуси. Очередной гуманитарный груз из Китая прибыл 2 июня в Беларусь. Военно-транспортный Ил-76 приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовой отсек самолета вместил около 22 тонн.

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-1

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-3

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-5

В коробках – изделия медицинского назначения. Это защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и многое другое, что поможет в борьбе с коронавирусом.

В формировании груза приняли участие компании из КНР, правительство города Чунцин и ЮНИСЕФ.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-8

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний день, как правило, мы раздаем гуманитарную помощь, я уже повторюсь, непосредственно и более нуждающимся. Но стараемся делать равномерно на страну, на республиканские учреждения, на ведомственные учреждения здравоохранения.

Люди, которые оказывают эту помощь, интересуются у нас, в чем наиболее нуждаемся на сегодняшний день, где действительно острая необходимость в этом возникла. Мы вместе собираемся и даем ответ, называем те учреждения, которые в этом действительно нуждаются.

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-11

Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь-13

Напомним, что за два месяца представители Китая отправили в нашу страну четыре рейса и около 112 тонн медицинских грузов. Рука помощи, протянутая официальным Пекином, принята и дистанционно пожата Минском. Гуманитарное сотрудничество будет продолжено.

# Коронавирус # общество # Борис Андросюк # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

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