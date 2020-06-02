Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный груз из Китая прибыл 2 июня в Беларусь. Военно-транспортный Ил-76 приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой отсек самолета вместил около 22 тонн.

В коробках – изделия медицинского назначения. Это защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и многое другое, что поможет в борьбе с коронавирусом. В формировании груза приняли участие компании из КНР, правительство города Чунцин и ЮНИСЕФ. Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний день, как правило, мы раздаем гуманитарную помощь, я уже повторюсь, непосредственно и более нуждающимся. Но стараемся делать равномерно на страну, на республиканские учреждения, на ведомственные учреждения здравоохранения. Люди, которые оказывают эту помощь, интересуются у нас, в чем наиболее нуждаемся на сегодняшний день, где действительно острая необходимость в этом возникла. Мы вместе собираемся и даем ответ, называем те учреждения, которые в этом действительно нуждаются.