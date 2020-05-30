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Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь

30 мая 2020 13:54
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Новости Беларуси. В мирном ключе и в рамках закона. Руководство Минска призывает не путать сбор подписей инициативными группами и массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мингорисполком определил шесть мест для проведения пикетов, которые организуются по уведомительному принципу. Но есть нарушители, которые осознанно создают обострение и провокации. Никакие проплаченные проекты и политические амбиции не должны ставить под угрозу мирную жизнь людей. Безопасность граждан остается важнейшим требованием при проведении мероприятий предвыборной кампании.

Анатолий Сивак обратился к минчанам: не позволено нарушать законодательство и вносить негатив в городскую жизнь-1

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Наша задача чтобы этот момент создания напряжения, особенно обострение ситуаций там, где пикеты проходят в местах массового скопления людей, допустим, у рынка, у торгового центра, где люди в выходные живут обычной жизнью. Тогда это может быть и в точках, где люди компактно проживают  это тоже ненормальную ситуацию создавать. Нарушать законодательство это не позволено и вносить негатив в городскую жизнь. Власть должна это не допустить, и у нас есть для этого ресурс. Мы предпримем любые решения для того, чтобы выполнять законодательство, на то мы и власть.

Поэтому прошу тех граждан, прошу такую категорию как родители, чтобы подумали о себе, подумали о своих детях для того, чтобы учитывать эти особенности сегодняшнего момента и понимать, какие здесь процессы происходят. Для нас это очень важно, и мы обеспечим нормальную городскую жизнь.

Будь то власть, будь то какая-то группа людей, если организует мероприятие, она по закону обязана обеспечить безопасность.

# Выборы в Беларуси # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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